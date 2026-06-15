Trump, Vance ja Iranin parlamentin puhemies allekirjoittivat sähköisesti sopimuksen sodan lopettamisestaPerjantaina mahdollisesti allekirjoitettava sopimus on vasta alustava pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut Lähi-idän sodan lopettamisesta saivat maanantain vastaisena yönä viikkokausia odotetun välipäätöksen, kun maat ilmoittivat päässeensä sopuun. Rauhansopimuksen on tarkoitus koskea myös Libanonia.
Ensin kerrottiin, että sopimus allekirjoitetaan perjantaina, mutta myöhemmin maanantaina korkea-arvoinen yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J. D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf olivat jo allekirjoittaneet sopimuksen sähköisesti.
Sopimuksen tarkat yksityiskohdat ja sen toimeenpano olivat kuitenkin edelleen hämärän peitossa. Yhdysvaltojen mukaan sopimus julkistettaneen vielä kuluvan viikon aikana, kunhan se on saatu täysin valmiiksi.
Perjantaina mahdollisesti allekirjoitettava sopimus on vasta alustava pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
Iran painotti myöhemmin maanantaina vielä erikseen, että Yhdysvaltain on varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa.
Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah kiitteli heti tuoreeltaan lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa.
Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan tuhoista. Maanantaina yhdysvaltalainen viranomaislähde kuitenkin kiisti, että Yhdysvallat tai mikään muukaan maa olisi vapauttanut yhtään mitään.
Presidentti Trump kertoi sovusta omassa Truth Social -viestipalvelussaan ja onnitteli kaikkia osapuolia.
”Annan täten täyden valtuutuksen Hormuzinsalmen avaamiselle, ja samanaikaisesti valtuutan Yhdysvaltain laivaston purkamaan saarron välittömästi. Maailman laivat, käynnistäkää moottorinne. Antakaa öljyn virrata!”, kirjoitti Trump.
Toisessa viestissään Trump kuitenkin kirjoitti, että Hormuzinsalmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu. Tämän kannan presidentti myös toisti maanantaina Ranskassa G7-kokouksen yhteydessä.
Epäselvää oli, periikö Iran maailman tärkeimpiin kuuluvan vesiväylän käytöstä tulleja. Vance sanoi maanantaina, ettei tulleja peritä. Iranin ulkoministeriön kanta oli toinen, ja se totesi lausunnossaan sopimuksen mahdollistavan "palvelumaksujen" perimisen salmessa kulkevilta aluksilta.
Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska ja Britannia olisivat pian valmiita aloittamaan operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzinsalmessa. Trumpia tarjous ei kiinnostanut.
”Enpä luule, että tarvitsemme juurikaan apua salmen pitämisessä auki”, Trump kuittasi Ranskassa.
Myös sodan keskeisimmän syyn, Iranin ydinohjelman, kohtalo oli epäselvä. Neuvottelulähteiden mukaan ydinohjelmasta sovittaisiin tarkemmin vasta tulevissa neuvotteluissa.
Edelleen vaikutti myös olevan täysin auki, mitä tapahtuu Iranin korkearikasteiselle uraanille. Yhdysvallat on vaatinut, että Iran luopuu uraanista, kun taas Iran on katsonut, että se voi jatkojalostaa uraanin matalarikasteisemmaksi Iranissa.
Israel puolestaan ilmoitti maanantaina, etteivät sen joukot ole lähdössä mihinkään. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan joukot pysyvät toistaiseksi Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa.
”Vastustamme Israelin asevoimien vetäytymistä Libanonista huolimatta kaikesta tämänhetkisestä ja tulevasta painostuksesta”, Katz sanoi.
Hän lisäsi, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ilmoittanut asiasta Trumpille.
”Jos Iran hyökkää Israeliin Libanonin tapahtumien vuoksi, hyökkäämme (Iraniin) täydellä voimalla ja tulemme osoittamaan voimasuhteidemme eron”, Katz uhosi.
Myös Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir tyrmäsi Yhdysvaltojen ja Iranin sovun.
Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan oli lausunnossaan toiveikas siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus voisi tuoda lopullisen ratkaisun myös Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin väliseen konfliktiin.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat