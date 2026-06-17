Iranilaista öljyä virtaa taas läpi HormuzinsalmestaÖljyn hinnat ovat pysyneet matalalla raaka-ainekaupan avauduttua maanantaina.
Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.
Alustavan sopimuksen yksityiskohdista on jonkin verran vuotanut tietoa julkisuuteen. Bloomberg on julkaissut keskiviikkona 14-kohtaisen aiesopimuksen sellaisena kuin uutistoimisto on sen nähnyt.
Bloombergin tietojen mukaan maat sopisivat muun muassa Iranin vastaisten pakotteiden poistamisesta ja maan jäädytettyjen varojen vapauttamisesta sekä 300 miljardin dollarin rahastosta Iranin jälleenrakentamiseksi.
Moni yksityiskohta, kuten Iranin ydinohjelman kohtalo, jäänee vielä lopullisessa sopimuksessa puitavaksi.
Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal kertoi jo tiistaina omiin lähteisiinsä perustaen, että alustava sopimus sallisi Iranin aloittaa öljynsä myynnin saman tien. Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen myös muita Iranille asetettuja pakotteita poistettaisiin öljykaupan mahdollistamiseksi.
WSJ:n virkamieslähteiden mukaan öljykaupan mahdollistava pakotteiden poistaminen riippuisi kuitenkin yhä siitä, suostuuko Iran Yhdysvaltain vaatimuksiin muun muassa maan ydinohjelman suhteen ja Hormuzinsalmen avaamiseen omalta osaltaan.
Virkamieslähteen mukaan sopimukseen ei kuulu esimerkiksi se, että Iran saisi jäädytetyt miljardinsa käyttöön välittömästi.
Ainakin kolme iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzinsalmesta.
Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron jo ennen alustavan sopimuksen allekirjoittamista.
Ainakin kolme iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzinsalmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava TankersTrackers-verkkopalvelu.
TankerTrackers kertoi tiistaina viestipalvelu X:ssä, että kaksi iranilaisen öljy-yhtiön tankkeria on kulkenut läpi Yhdysvaltain merisaarrosta. Kahden öljytankkerin lastina oli yhteensä noin 3,8 miljoonaa barrelia iranilaista raakaöljyä.
Varhain keskiviikkoaamuna TankerTrackers kertoi myös kolmannesta alueen läpi kulkeneesta tankkerista, jonka lastina oli noin miljoona barrelia iranilaista raakaöljyä.
Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin satamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä.
Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille.
Öljyn hinnat ovat pysyneet matalalla raaka-ainekaupan avauduttua viikkoon maanantaina.
Raakaöljyn Brent-viitelaadun hinta on laskenut maanantain noin 83 dollarista jopa noin 78 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on sekin laskenut noin 80 dollarista jopa noin 75 dollariin barrelilta.
Hintakehityksen myötä Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump sanoi G7-maiden kokouksessa tiistaina, että Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat