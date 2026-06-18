Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksenPakistanin pääministerin mukaan sopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina.
Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet maiden välisen alustavan rauhansopimuksen.
Uutissivusto Axios kertoi Suomen aikaa varhain torstaina virkamieslähteidensä mukaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illastaessaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versailles'n palatsissa Pariisissa keskiviikkoiltana.
Iranin ulkoministeriö vahvisti pian tämän jälkeen, että myös Iran allekirjoitti yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja seuraavaksi on sen täytäntöönpanon aika.
Neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan vahvisti osaltaan asian. Pakistanin mukaan sopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa sitä, että Iran avaa Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi.
Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa.
Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi.
Maat pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.
Maiden oli määrä allekirjoittaa asiakirja sopimuksesta perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että sopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Trump osallistui johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokoukseen Ranskan Evianissa.
Myöhään keskiviikkoiltana Iranin pääneuvottelija kuvaili alustavan rauhansopimuksen olevan Yhdysvaltojen kannalta epäonnistuminen.
Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa sen jälkeen, kun molemmat osapuolet olivat julkistaneet sopimuksen sisällön.
”Sopimus on osoitus Yhdysvaltojen epäonnistumisesta. Ihmiset näkevät sen ja tekevät omat johtopäätöksensä”, hän totesi.
Puhemies toisti Iranin kannan siitä, että maa aikoo periä maksuja Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta sen jälkeen, kun yhteisymmärrysasiakirjassa sovittu 60 päivän maksuton jakso on päättynyt.
”Hormuzinsalmi ei palaa sotaa edeltävään tilaan”, hän sanoi.
Iranin alustavan rauhansopimuksen sisältö luettiin keskiviikkona toimittajille yhteisessä puhelussa, kertoi muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.
Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Pakotteiden poistamisen aikataulusta aiotaan sopia osana lopullista rauhansopimusta.
Yhdysvallat aikoo poistaa Iranin laivasaarron 30 päivän kuluessa alustavan sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi Yhdysvallat sitoutuu siirtämään joukkonsa pois Iranin läheisyydestä saman aikaikkunan puitteissa.
Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita.
Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivän ajanjakson lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen.
Alustavassa sopimuksessa mainitaan myös, että rauhansopimuksen on tarkoitus päättää taistelut Libanonissa. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole sotinut Libanonissa, vaan maassa kevään aikana nähdyistä pommituksista on vastannut sen kumppanimaa Israel.
Iran ja Yhdysvallat sopivat myös kunnioittavansa toistensa suvereniteettia sekä olemaan sekaantumatta toistensa sisäpoliittisiin asioihin.Artikkelin aiheet
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