Sote-alan keskusjärjestöille jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa Sote-alan järjestöt saavat jatkossa tukea vain terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvään toimintaan.

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Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman viestipalvelu X:ssä. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Terveydenhuolto STT

Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) viestipalvelu X:ssä.

Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis-​ tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä.

Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta-​ tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta.