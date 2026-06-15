Sote-alan keskusjärjestöille jatkossa tukea vain poikkeustapauksissaSote-alan järjestöt saavat jatkossa tukea vain terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvään toimintaan.
Sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuvat, kun tukia leikataan ensi vuonna kolmanneksella tästä vuodesta. Lähtökohtana on kohtaavan toiminnan painottaminen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) viestipalvelu X:ssä.
Toiminnalla on oltava selkeä yhteys terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei tukea enää myönnetä.
Keskusjärjestöt saavat jatkossa tukea vain poikkeustapauksissa. Rydmanin mukaan tukea eivät saa myöskään järjestöt, joiden toiminta keskittyy yhteen tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään ja toiminnalla ei ole terveydellistä perustetta.Artikkelin aiheet
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