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Juuri nyt | Joka viides suomalainen on myöhästynyt tai perunut menonsa tästä syystä – oletko sinä törmännyt pysäköintiongelmaan?
MT Hevoset | Kun ponivarsa oli syntymässä virheasennossa, paikalla ollut gynekologi pelasti tilanteen