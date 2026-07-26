Hevonen pelastettiin ojasta Värtsilässä Omistaja löysi hevosensa karkureissun jälkeen pelto-ojasta.

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Pohjois-Savon pelastuslaitos järjesti maastopaloharjoituksen Siilijärvellä viime kesänä. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Onnettomuudet Tilda Karhumaa

Hevonen oli joutunut kiipeliin karattuaan laitumelta Värtsilässä. Pelastusoperaatio vei pelastuslaitokselta kaksi tuntia.

Hevonen oli karannut yöllä jostain syystä laitumelta aidan läpi. Omistaja löysi hevosen aamulla pelto-ojasta, jossa se oli syvällä jumissa.

Pelastajat pujottivat vetoliinat ja pelastuslakanan hevosen alle, ja niiden avulla hevonen saatiin miesvoimin vedettyä tasaiselle pellolle. Hetken voimia kerättyään hevonen nousi jaloilleen ja pystyi omistajansa talutuksessa kävelemään takaisin laitumille.