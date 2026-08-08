Junalla Ruotsiin jo maanantaina – uusi Haaparannan-yhteys käynnistyy Maanantaista alkaen Suomesta pääsee taas junalla Ruotsiin, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Matkalle kannattaa kuitenkin varata omat eväät, sillä ravintolavaunu on rajan ylittävällä osuudella kiinni.

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Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Arkistokuva Haaparannan asemalta. JARNO VUORINEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Liikenne STT

Maanantaina Suomesta pääsee taas junalla vieraille maille, kun junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy.

Samalla henkilöjunaliikenne palaa vuosikymmenten tauon jälkeen Tornion keskustaan. Reitti kulkee Oulusta Kemin, Tornion itäisen ja Tornion keskustan asemien kautta Ruotsin Haaparantaan.

Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia.

Matkustajan on hyvä huomioida, että junien lähtö- ja saapumisajat ilmoitetaan aikatauluissa aina paikallisen ajan mukaan. Suomessa kello käy Ruotsia tunnin edellä.

Junan ravintolapalvelut ovat suljettuina Oulu–Haaparanta-matkan ajan. Syynä tähän ovat eroavaisuudet Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädöksissä.

Ruotsin suuntaan liikennöitävissä junissa ravintolapalvelut sulkeutuvat Oulussa. Vastaavasti ravintolapalvelut ovat suljettuina Ouluun saakka Haaparannasta lähtevissä junissa. Ravintolavaunu ja paikallemyynti avautuvat Oulussa matkan jatkuessa etelään.

Osassa junavuoroista junan numero vaihtuu sen saapuessa Ouluun. Matka jatkuu samalla junakalustolla eikä junaa tarvitse vaihtaa, mutta istumapaikka voi vaihtua.

Rajan ylittävässä liikenteessä matkustajan on hyvä huolehtia siitä, että mukana on oikeat matkustusasiakirjat. Pohjoismaiden kansalaiset voivat matkustaa ilman passia tai henkilökorttia, mutta henkilöllisyys on voitava todentaa.

Eläinten kanssa kulkemiseen pätevät myös omat säännöt.

Tulli valvoo tavaroiden ja aineiden maahantuontirajoituksia ja verotusta EU:n sisäisessäkin liikenteessä. Matkustajien täytyy pystyä esittämään mahdolliset vaaditut asiakirjat, jos niitä kysytään.

Ruotsista saa tuoda vapaasti Suomeen laajalti erilaisia tavaroita, mutta tuonnissa on myös rajoituksia. Esimerkiksi reseptilääkkeitä saa tuoda vuoden käyttöä vastaavan määrän, ja niille pitää pystyä esittämään resepti.

Nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda vain omaan käyttöön.