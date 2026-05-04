Työntekijä menehtyi tapaturmaisesti kanalassaHenkilö oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
Yksi ihminen on menehtynyt työpaikalla sattuneessa työtapaturmassa Säkylän Köyliön kanalassa. Onnettomuus tapahtui maanantaiaamupäivällä, Lounais-Suomen poliisi tiedottaa.
Kello 11 tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan henkilö oli jäänyt puristuksiin Säkylässä sijaitsevan suurkanalan tuotantotiloissa.
Tehtävälle menivät ensimmäisenä pelastuksen ja ensihoidon yksiköt, mukaan lukien lääkärihelikopteri. Henkilö oli menehtynyt paikalla onnettomuuden seurauksena.
Asian keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei anna tapauksesta yksityiskohtaisempia tietoja.
