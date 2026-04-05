Pääsiäinen päättyy sadesäässäTiistai on jo huomattavasti maanantaita poutaisempi päivä.
Etelä-Skandinaviassa voimakkaita tuulia aiheuttanut matalapaine Dave saapuu maanantain vastaisena yönä Selkämerelle. Suomeen matalapaine saapuu selvästi heikentyneenä, mutta tuuli voi ajoittain olla puuskissa navakkaa.
Ensimmäiset matalapaineeseen liittyvät sateet saapuivat sunnuntai-iltapäivän aikana Ahvenanmaalle. Illan ja yön aikana sade leviää idemmäksi ja pohjoisemmaksi. Samalla olomuoto muuttuu lumisemmaksi.
Toinen pääsiäispäivä on harmaan pilvinen. Sateita tulee lähes koko maassa, mutta niiden olomuoto vaihtelee. Pääosin sade on vettä, mutta seassa on myös räntää ja idempänä lunta. Sademäärät eivät kuitenkaan ole erityisen suuria.
Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa lunta voi sadella maanantain aikana muutama sentti.
Tiistaiksi matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle ja päivä on huomattavasti maanantaita poutaisempi. Aamulla maan itäosaan voi vielä yltää matalapaineen tuomien sateiden rippeitä.
Päivällä Lapissa satelee länteen painottuen hieman vettä ja räntää. Rännän seassa voi ajoittain sataa myös hieman lunta.
Pilvisyys on edelleen runsasta, vaikka pilvipeite rakoileekin etenkin maan eteläosassa.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
