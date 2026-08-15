Rajavartiolaitos otti kiinni luvattoman rajanylittäjän ImatrallaRajavartiolaitoksen mukaan tämä ylitti valtakunnan rajan maastossa.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti perjantai-iltana Imatralla kiinni ulkomaalaisen, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän välisen rajan luvattomasti.
Rajavartiolaitoksen mukaan tämä ylitti valtakunnan rajan maastossa ja hänet otettiin kiinni lähellä rajaa. Kiinni otettu on hakenut Suomesta turvapaikkaa.
Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen vuoksi yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
Rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Se ei tiedota yksittäisestä tapauksesta enempää.Artikkelin aiheet
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