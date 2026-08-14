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Juuri nyt | Yksi uusi ASF-tapaus vahvistettu perjantaina
Tilaajalle | ”Kuka vie pellolle roskaantunutta tuotetta?” – Vastuu pakkauksellisen biojätteen ongelmista jää kantamatta