Maavoimien komentaja vaihtuuTuleva komentaja on syntynyt Etelä-Pohjanmaalla.
Maavoimien komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto esitti tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti nimityksen perjantaina.
Nykyisen Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Pasi Välimäen, virkakausi kestää tämän vuoden loppuun.
Etelä-Pohjanmaalla syntynyt Nisula on toiminut aiemmin myös muun muassa Panssariprikaatin komentajana sekä Puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä.
Nisula on saanut YK-mitalin roolistaan Unifil-rauhanturvaoperaatiossa Libanonissa. Lisäksi hän on saanut Nato-mitalin ISAF-kriisinhallintaoperaatiosta Afganistanissa.Artikkelin aiheet
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