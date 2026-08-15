Lapset liikkuvat tänään yhdessä presidentin puolison kanssa Kultarannassa

Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä.

Tapahtuman järjestää Pelastakaa Lapset. Päivää emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan.

Päivä aloitetaan Muumi-jumpalla. Sen jälkeen lapset kiertävät toimintapisteillä, joilla voi kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Innes-Stubb kiertää pisteillä yhdessä lasten kanssa.

Päivän tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan. Tapahtumaan on kutsuttu 50 lasta sekä vapaaehtoisia.

Pelastakaa Lapset kertoo presidentin kanslian tiedotteessa, että se tarjoaa esimerkiksi harrastustukea auttaakseen lapsia löytämään liikunnan ilon. Sillä on lisäksi sporttikummitoimintaa, jossa vapaaehtoiset sporttikummit tapaavat lapsia liikunnallisen tekemisen merkeissä.