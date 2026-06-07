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Juuri nyt | IS: Härski tapa yleistyy mökkien vuokraajilla – käy yrittäjille kalliiksi
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Azure-uimahalli Pripjatissa Ukrainassa uhkaa hautautua kasvillisuuteen. Kuvattu vuonna 2019.

Tšernobylin ydintuhosta on jo 40 vuotta – tältä alueella näyttää

Tutkija Veera Ojalan mukaan ydinvoimaan liittyvä visuaalinen kerronta vetää puoleensa.
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Uutiset|Kulttuuri
7.6.202619:30
Suvi Jylhänlehto
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