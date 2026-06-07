Tšernobylin ydintuhosta on jo 40 vuotta – tältä alueella näyttää

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Uutiset
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Kulttuuri
7.6.2026
19:30
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus
Veera Ojala
valokuvakulttuuri
kulttuuriperintö
ydintuhoalueet
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