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Juuri nyt | Ajokortin hinta nousee lokakuussa: Lähestyvä muutos on ruuhkauttanut ajokokeita
Tilaajalle | Pärjäisinkö halvalla pikkusahalla? Tärkeintä on ymmärtää, mihin sen tehot eivät riitä