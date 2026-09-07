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Uutiset
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Koneet ja kulkuneuvot
7.9.2026
12:52
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
venevalmistus
soutuvene
moottorivene
Päijän
AMT-Veneet
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