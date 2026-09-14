MTK:n päämajassa on huomattu, että eduskunnassa on herätty maatalouden kustannuskriisiin. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä on tyytyväinen, että asia nousee välikysymykseksi saakka.

”Hyvä, että eduskunnassakin saadaan kunnon keskustelu ja päästään asiaan! Toivomme vilkasta ja syväluotaavaa, mutta rakentavaa ja vakauttavaa keskustelua. Sitä koko yhteiskunta tarvitsee.”

Hemmilä toteaa, että hallitus on tehnyt maaseudun näkökulmasta monia hyviä asioita.

”Haluan antaa krediittiä hallitukselle. On ymmärretty, että tukipottiin ei voida koskea nykytilanteessa. Ei, vaikka maan julkisen talouden ahdinko on syvä. Tämän saman ymmärryksen on jatkuttava myös tulevalla hallituskaudella.”

”Tehdyt toimenpiteet ovat tähän poikkeukselliseen maailmanmarkkinatilanteeseen kuitenkin riittämättömiä. Valitettavasti tämä ei vain riitä.”

”Kriisitukea tarvitaan nyt luvattua enemmän ja samaan aikaan pitää tehdä toimia, joilla markkinat saadaan toimivammiksi. Ruoantuotanto ei voi olla jatkuvasti kriisitukien varassa elävää.”

Hemmilä muistuttaa, että MTK on huolissaan koko yhteiskunnasta ja sen ruokahuollosta.

”Paras turva meille suomalaisille on, että ruoantuotanto perustuu suomalaiseen perheyrittäjyyteen. Tämä ei ole vain maanviljelijöiden juttu. Tämä on koko yhteiskunnan juttu.”

”Paras turva meille suomalaisille on, että ruoantuotanto perustuu suomalaiseen perheyrittäjyyteen.”

Hemmilä puhuu kahdesta aikajänteestä: tämän hetken akuutista kriisistä ja suomalaisen ruokaketjun rakenneongelmasta.

”On ratkaistava tämän hetken kriisi ja samassa hetkessä lähdettävä keskustelemaan ruokaketjun rakenteista ja voimasuhteista.”

Uutta elintarvikemarkkinalakia Hemmilä pitää oikean suuntaisena päätöksenä.

”Mutta siinä kestää, että se alkaa jättämään maatiloille jotain. Jos sittenkään. Lakina se ei itsessään mitään muuta elleivät toimijat itse muuta jotain. Laki on elettävä todeksi.”

”Sopimusneuvotteluita pitäisi avata. Valitettavasti yksittäisen tuottajan rahkeet eivät riitä avaamaan neuvotteluja.”

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimia Hemmilä pitää tilanteeseen nähden liian hitaina.

”Elintarvikemarkkinavaltuutetun joukkoineen pitää olla nyt todella vahvasti asioiden päällä ja tehdä nopeita analyysejä. Tuoda muutoksen tuulta ketjuun. Reagointi on aivan liian hidasliikkeistä. Jokaisesta keissistä ei pidä tehdä väitöskirjaa.”

Hemmilä peräänkuuluttaa myös hallitusohjelmaankin kirjattua kilpailulain tarkastelua ja vaatii sitä myös seuraavan hallituksen ohjelmaan.

MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä muistuttaa, että markkinoilla pelataan jo ”pitkää peliä”. ”Maanviljelyn pitää pysyä suomalaisten perheviljelmien käsissä.” Kuva: Jarkko Sirkiä

Eduskunnan välikysymyskeskustelun saatteeksi Hemmilä muistuttaa nuorista viljelijöistä ja tulevaisuudesta. Euroopan olosuhteet muuttuvat kuivemmiksi ja kuumemmiksi. Kansainväliset toimijat pelaavat Hemmilän mukaan jo nyt pitkää peliä.

”Rakennemuutos jatkuu. Nuorille pitää tarjota näköalaa jatkuvuudesta, jotta he uskaltavat ryhtyä tulevaisuuden viljelijöiksi ja ruoan tuottajiksi. Ei ole kyse vain maataloudesta, vaan koko yhteiskunnan ruoantuotannon infrastruktuurista. Suomen maataloustuotanto ei saa ajautua ulkomaisen pääoman käsiin.”