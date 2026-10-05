Hinta ohjaa suomalaisten ostamista yhä vahvemmin – taloustilanne ja työttömyys näkyvät asenteissa

Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus.

Kaksi kolmasosaa tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna, ja hintavetoisuus on voimistunut ennen kaikkea työikäisillä. Vähiten hinta vaikuttaa ostopäätöksiin yli 64-vuotiailla.

”Hinnan merkityksen kasvu ei selity pelkästään pienituloisuudella tai taloudellisella pakolla, vaan se näkyy myös hyvätuloisilla ja oman taloudellisen tilanteensa hyväksi kokevilla kuluttajilla”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo tiedotteessa.

Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Tutkimuksen mukaan 35–64-vuotiaat pitävät kotimaassa työllistämistä ja investoimista tärkeimpänä vastuullista yritystä kuvaavana tekijänä. Yli 64-vuotiailla verojen maksaminen Suomeen nousee vielä työllistämistäkin tärkeämmäksi.

Asenteet eivät kuitenkaan suoraan muutu maksuhalukkuudeksi. Selvä enemmistö, 73 prosenttia kuluttajista, haluaisi suosia kauppoja, jotka työllistävät, investoivat ja maksavat veroja Suomeen. Korkeampia hintoja tästä on valmis maksamaan vain 47 prosenttia.

Kaupan liitto tutki suomalaisten vastuullisuusasenteita nyt viidettä kertaa. Tämän vuoden tutkimus koostui kahdesta osiosta. Ensimmäinen perustuu Kurjenojan suunnittelemaan kuluttajatutkimukseen, toinen on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4 000 mannersuomalaista 18–79-vuotiasta aikuista.