Vihreät nuoret esittää maakuntalentojen karsimista ja tuntuvaa lentoveroa Vihreät nuoret haluaa lopettaa lyhyet Suomen sisäiset lennot ja lisätä kotimaan lentojen verotusta tuntuvasti.

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Vihreät nuoret vaatii maakuntalentojen vähentämistä ilmastosyistä. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Liikenne Ulrika Eerola Hovio

Vihreät nuoret vaatii, että Suomen sisäiset lennot lopetetaan reiteillä, jotka on mahdollista kulkea junalla alle neljässä tunnissa.

Vihreät nuoret pitää Finnarin päästöstä aloittaa lennot Turusta ja Tampereelta Helsinki-Vantaalle käsittämättömänä.

Suomen sisäisiä lentoja pitäisi tiedotteen mukaan karsia ilmastokriisin vuoksi.

Vihreät nuoret vaatii myös, että Suomi lopettaa maakuntalentojen tukemisen ja käyttöön otettaisiin reilu lentovero maan sisäisille lennoille.

“Ehdotamme nopeita toimenpiteitä Suomen sisäisen lentoliikenteen hillitsemiseksi. Valtion rahaa ei tule käyttää lentoliikenteen tukemiseen ja sen sijaan lentämistä pitää rajoittaa ja asettaa sille tuntuva hinta”, linjaa vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita tiedotteessa.

Säästyvillä rahoilla ja lentoveron tuotoilla tuettaisiin ja kehitettäisiin raideliikennettä.