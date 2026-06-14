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Juuri nyt | Stubb katsoo, että Venäjään kannattaa avata jonkinlaiset keskusteluyhteydet seuraavan kahden kuukauden aikana
Koti | Maallemuuttajan opas: Kusitesti, kivitesti ja pihasaunatesti oikean talon valintaan