Stubb katsoo, että Venäjään kannattaa avata jonkinlaiset keskusteluyhteydet seuraavan kahden kuukauden aikana Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai Britannia, Ranska ja Saksa.

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Stubb katsoo, että Venäjään kannattaa avata jonkinlaiset keskusteluyhteydet seuraavan kahden kuukauden aikana Kuva: Antti Aimo-Koivisto

Uutiset | Politiikka STT

Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että eurooppalaisten tulee avata jonkinlaiset keskusteluyhteydet Venäjään seuraavan kahden kuukauden aikana. Stubb avasi näkemyksiään perjantaina Kultaranta-keskustelujen päätteeksi Varsinais-Suomen Naantalissa.

”Itse arvioisin, että jos ei nyt seuraavien viikkojen aikana, niin seuraavan kahden kuukauden aikana jonkinnäköinen kontakti kannattaa ottaa”, Stubb vastasi mediatilaisuudessa kysymykseen yhteyksien avaamisesta.

Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Hän katsoo, että jonkinlainen ryhmittymä voitaisiin muodostaa ensi viikolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Stubbista Ukrainan vahvempi asema sodassa on olennainen asia keskusteluyhteyden avaamisessa.

”Toinen on se peruskysymys, onko Yhdysvaltain Venäjä-politiikka tällä hetkellä Euroopan intressissä. Jos vastaus tähän kysymykseen on, että ei, niin silloin keskusteluyhteys kannattaa avata ennemmin kuin myöhemmin”, Stubb avasi ajatteluaan oikeasta ajasta yhteyden avaamiselle.

Stubb arvioi, että Venäjän halukkuudesta neuvotella Euroopan kanssa on olemassa jonkinlaisia hiljaisia signaaleja.

”Jossain vaiheessa nämä yhteydet pitää avata sekä Eurooppa-tasolla että Suomen kohdalla kahdenvälisesti.”

Perjantaina uutisoitiin, että Iran ja Yhdysvallat olisivat päässeet jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen sopimuksesta. Iranissa ja muualla Lähi-idässä on sodittu nyt useita kuukausia. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla.

”Varmaan tässä kolmen kuukauden aikana on ollut niin paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, että tässä vaiheessa en vielä pidättäisi hengitystäni”, Stubb sanoi sopimusluonnoksesta.

Stubb sanoi tietysti toivovansa, että sota Iranissa päättyisi.

”Tällä sodalla ei ole vain paikallisia, alueellisia mutta myös globaaleja vaikutuksia: energian hintaan, lannoitteiden hintaan, ruoan hintaan. Moni ihminen on tämän sodan takia hätää kärsimässä.”

”Mitä nopeammin me saamme sen loppumaan, niin sen parempi.”

Sotilasliitto Naton huippukokous järjestetään ensi kuussa. Stubb arvioi medialle, että Turkin pääkaupungissa Ankarassa järjestettävän kokouksen anti tullee olemaan se, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja puolustusteollisuudestaan.

Stubb arvioi, että Euroopan puolustuksen taakanjaossa ollaan menossa kohti 50–50-jakoa.

Nato-pelotteessa olennaista on Yhdysvaltain tuoma ydinpelote. Stubb sanoo, että maailmanlaajuinen ydinasepolitiikka on murroksessa. Suuret toimijat ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina.

Euroopassa Ranska on kuitenkin tehnyt alustavan aloitteen oman ydinpelotteensa mahdollisesta ulottamisesta myös liittolaistensa suojaksi. Stubb sanoi STT:n haastatellussa aiemmin tällä viikolla, että hän pitää muutosta Ranskan ydinasedoktriinissa tervetulleena.

”Me suhtaudumme tähän keskusteluun avoimesti tekemättä vielä tässä vaiheessa mitään päätöksiä”, Stubb sanoi Kultarannassa.

Ranskassa järjestetään ensi vuonna presidentinvaalit eikä nykyinen Eurooppa-myönteinen presidentti Emmanuel Macron enää jatka presidenttinä. Presidentiksi voi nousta laitaoikeistolainen ehdokas.

Stubb sanookin, että Ranskan ydinasedoktriinin jatkuvuus presidentinvaalien yli on kysymysmerkki.

”Ranskassa se on niin, että on ainoastaan yksi henkilö, joka päättää Ranskan ydinasepolitiikasta, ja se on Ranskan presidentti”, Stubb toteaa.