Yhä useampi suomalainen hakee velkajärjestelyä – hakemusten määrä korkeimmalla tasolla 30 vuoteenMiehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.
Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi–kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3 200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo.
Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996.
Hakemuksia jätettiin jätettiin tammi–kesäkuussa 18 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.Artikkelin aiheet
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