Yle: Kuusamon suurpetokeskuksessa johtajakriisi – toimitusjohtaja ja hallitus lähtivät Petokeskuksen perustaja ja entinen toimitusjohtaja ovat vielä oikeudessa mahdollisesta eläinsuojelurikoksesta.

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Karhuja Kuusamon suurpetokeskuksesta vuodelta 2011. Kuva: Jaana Kankaanpää

Kuusamon suurpetokeskuksessa on syntynyt vakava johtajakriisi. Keskuksen toimitusjohtaja Pasi Jäntti on jättänyt tehtävänsä, ja samalla myös yhtiön hallitus on eronnut, uutisoi Yle.

Jäntin mukaan taustalla ovat riidat tarhan kunnossapidosta ja korjausten toteuttamisesta. Hänen mukaansa hän ei voinut jatkaa vastuussa toiminnasta, jos tarvittuja töitä ei saanut tehtyä asianmukaisesti.

”En voinut vastata asioista, joita en pystynyt hoitamaan määräysten mukaisesti”, Jäntti kertoo.

Jäntti kertoi Ylelle, että eläimet suurpetokeskuksessa voivat hyvin, eivätkä viranomaiset ole puuttuneet mihinkään puutteisiin viime aikoina. Hän kertoo olleensa yhteydessä aktiivisesti tarhalla työskentelevien kesätyöntekijöiden kanssa.

Suurpetokeskuksen perustaja Sulo Karjalainen sanoo ottaneensa toiminnan takaisin omaan johtoonsa. Hänen mukaansa keskus avattiin jälleen yleisölle heinäkuun alussa ja eläinten olosuhteet ovat kunnossa.

”Ensimmäiset asiakkaat ovat jo käyneet täällä”, Karjalainen sanoo.

Ruokaviraston valvontaeläinlääkärin mukaan eläinten hyvinvoinnissa ei ole tällä hetkellä kiireellisiä ongelmia. Osa aitauksista tarvitsee kuitenkin korjausta, ja viranomaiset seuraavat, täyttääkö keskus eläintarhoille asetetut velvoitteet.

Suurpetokeskus on ollut aiemmin useaan otteeseen viranomaisten tarkkailussa. Aluehallintovirasto puuttui vuosina 2022 ja 2023 useisiin puutteisiin aitauksissa ja eläinten hoidossa. Tarkastuksissa havaittiin esimerkiksi rikkoutuneita rakenteita, vaarallisia aitoja ja virikkeiden puutetta.

Karjalainen ja Jäntti saivat myös tänä vuonna tuomiot eläinsuojelurikoksesta. Oikeuden mukaan karhunpentua pidettiin liian pienessä tilassa, mikä heikensi eläimen hyvinvointia. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

”Eläinten hyvinvointiin liittyviä akuutteja puutteita ei tällä hetkellä ole”, valvontaeläinlääkäri Sini Alakurtti kertoi Ylelle.

Yle: Kuusamon suurpeto­keskuksessa kuohuu: toimitusjohtaja ja hallitus irtisanoutuivat