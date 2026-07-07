Aimo Turunen tekee käännytystyötä, jotta saisi viljelijät taas innostumaan ruokohelvestä
Järviruo’osta ja ruokohelvestä saa ilmavaa, vettä pidättävää ja ravinteikasta kasvualustaa.
Kiteen mato ja multa -yritys valmistaa Kiteellä kotimaisista raaka-aineista puutarhaan kasvualustaa, kateainetta sekä komposti- ja huussikuiviketta.
Yrittäjä Aimo Turunen kertoo, että järviruokoa ja ruokohelpeä voi käyttää itsekin kotipuutarhassa kateaineeksi.
Järviruo’osta saa myös tehtyä kasvualustaa, mutta aivan yksinkertaista se ei ole.
Ruoko pitää murskata, jotta se pidättäisi vettä. Lisäksi kasvukauden aikana järviruo’on vihreä osuus on liiankin ravinteikas. Sitä tulee laimentaa esimerkiksi avokompostoimalla, jolloin ruokomurska hapettuu ja liika typpi karkaa ilmaan.
Ruokohelven käsittely on Turusen mukaan vielä mutkikkaampaa.
Kiteen mato ja multa saa patentoidulla menetelmällä ravinteet talteen sekä järviruo’osta että ruokohelvestä.
”Näissä säkeissä on 60 prosenttia ilmasta otettua hiiltä, josta kasvatetaan uutta. Hiili kiertää forever. Tehkää parempi ympäristöteko!”, sanoo Turunen yrityksen tiloissa.
Yritys tutkii ja valmistaa tuotteita perustajaosakkaan luomutilan pihapiirissä.
Nyt se etsii rahoitusta ensimmäisen tuotantolaitoksen perustamiseen. Se ei Turusen mukaan ole helppoa, vaikka tuotteet ovat kunnossa.
Tänä vuonna yrityksen pitäisi löytää omarahoitusosuus, joka on puolet ilmastoratkaisujen vauhdittamista tavoittelevan Ace-hankkeen 850 000 euron osuudesta.
42 vuotta sitten Turunen ihmetteli Sudanissa turvetta. Turvetta tuotiin sinne Suomesta eli yli 5 000 kilometrin päästä.
Turunen oli kasvattamassa puuntaimia ulkoministeriön rahoittamassa Enson kehitysapuprojektissa.
”Ajattelin, että turpeen viemisessä ei ole mitään järkeä. Asia jäi mieleen ja aloin kehittää kompostointia omalla tontillani.”
Ajatus matoja kasvattavasta yrityksestä syntyi, kun tytär ja vävy toivat Yhdysvaltain Kentuckysta tuliaisiksi gallonan pussin, jossa pystyi kasvattamaan itse matoja.
Turunen voitti Keski-Karjalan kuntien elinkeinoyhtiö Ketin ideakilpailun. Yritys perustettiin voittorahoilla.
Madoista on sittemmin luovuttu ja huomio on ruokotuotteissa.
Pullonkaulana on alusta asti ollut huutava pula ruokohelvestä ja järviruo’osta.
Syynä on Vapo, joka sössi ruokohelven viljelyn uskottavuuden.
Valtionyhtiö hankki ruokohelpeä energianlähteeksi 2000-luvun alussa, mutta lopetti toiminnan kannattamattomana. Paalit jäivät seisomaan peltojen reunaan jopa vuosiksi.
”Meillä on muutama sopimus viljelystä, mutta tarvitsisimme isoja aloja”, kertoo Turunen.
Hän kuvailee tekevänsä käännytystyötä saadakseen viljelijät taas innostumaan ruokohelvestä.
Ajatuksena on viljellä ruokohelpeä sivutoimisesti eläkkeelle jäävien ja lopettavien viljelijöiden pelloilla.
Turusen mukaan on vielä auki, kuinka paljon viljelijälle voi ruokohelvestä maksaa.
Logistiikkakustannusten selvittämiseen tarvitaan isompia volyymeja. ”Ainakin paalauskustannukset”, kertoo Turunen.
”Toivotaan, että kylän pellot saataisiin pidettyä viljelyksessä. Se on minulle kaikkein tärkeintä.”
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