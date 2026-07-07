Järviruoko sopii omaan puutarhaan katteeksi ja käsiteltynä kasvualustaksi, kertoo Kiteen mato ja multa -yrityksen perustaja Aimo Turunen.

Piha ja puutarha

Järviruo’osta ja ruokohelvestä saa ilmavaa, vettä pidättävää ja ravinteikasta kasvualustaa.

Kiteen mato ja multa -yritys valmistaa Kiteellä kotimaisista raaka-aineista puutarhaan kasvualustaa, kateainetta sekä komposti- ja huussikuiviketta.

Yrittäjä Aimo Turunen kertoo, että järviruokoa ja ruokohelpeä voi käyttää itsekin kotipuutarhassa kateaineeksi.

Järviruo’osta saa myös tehtyä kasvualustaa, mutta aivan yksinkertaista se ei ole.

Ruoko pitää murskata, jotta se pidättäisi vettä. Lisäksi kasvukauden aikana järviruo’on vihreä osuus on liiankin ravinteikas. Sitä tulee laimentaa esimerkiksi avokompostoimalla, jolloin ruokomurska hapettuu ja liika typpi karkaa ilmaan.

Ruokohelven käsittely on Turusen mukaan vielä mutkikkaampaa.