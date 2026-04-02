Suosittu sääksikamera aukeaa tänään – katsojat voivat nyt kertoa omista havainnoistaan Sääkset saapuvat Suomeen yleensä huhtikuun alkupuolella.

Jaa Kuuntele

Afrikassa talvehtivat sääkset saapuvat Suomeen yleensä huhtikuun alkupuolella. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Ympäristöjärjestö WWF:n suosittu sääksikamera avautuu tänään. Tämän vuoden uutuus on se, että katsojat voivat WWF:n sivulla myös raportoida pesän tapahtumista ja seurata muiden tekemiä havaintoja.

Sääkset talvehtivat Afrikassa, Saharan ja päiväntasaajan välisillä alueilla. Ne saapuvat Suomeen yleensä huhtikuun alkupuolella.

Luontoliven kamera asetetaan samalle paikalle kuin aikaisempinakin vuosina. Sääkset ovat paikkauskollisia, mutta on myös mahdollista, että emot valitsevat toisen pesäpaikan.

”Siksi jokainen kevät alkaa pienellä jännityksellä: ovatko emot selvinneet tuhansien kilometrien muuttomatkasta ja saapuvatko ne pesälle”, WWF kertoo tiedotteessa.

Sääksikamera on kolmen viime vuoden aikana kerännyt yli 11 miljoonaa katselukertaa.

”Syy suosion takana on todennäköisesti se, että sääksien perhe-elämää pääsee seuraamaan monen kuukauden ajan aitiopaikalta. Katsojat voivat myötäelää poikasten kasvun vaiheita pienistä untuvapalloista aina vahvoiksi nuoriksi linnuiksi, jotka ovat ensimmäisen muuttomatkan kynnyksellä”, arvioi WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärinen tiedotteessa.

Koiraat saapuvat ennen naaraita ja valtaavat reviirit. Naaras munii 2–3 munaa yleensä toukokuun alussa, ja poikaset kuoriutuvat noin viiden viikon kuluttua.

Sääksikameran lähetys jatkuu siihen saakka, kunnes poikaset oppivat lentämään ja lähtevät muuttomatkalle syyskuun loppupuolella.