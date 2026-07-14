Sää on aluksi poutaista ja lämmintä, viikonloppuna voimakas matalapaine saapuu lounaasta Sää on lähipäivinä suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista, lähinnä maan pohjoisosassa pilvisyys on ajoittain runsaampaa ja vähäisiä sateita voi tulla. Viikonloppuna lounaasta saapuu voimakas matalapaine ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa sademäärät voivat olla runsaita. Samalla sää kylmenee.

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Sää on lähipäivinä suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Sää on loppuviikkoon asti suuressa osassa maata enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Hellelukemia mitataan etenkin maan etelä- ja länsiosassa, pohjoisessa on ajoittain viileämpää.

Viikonloppuna lounaasta saapuu voimakas matalapaine sateineen, samalla helteet väistyvät itään. Sunnuntaina pohjoistuuli voimistuu tuoden entistä kylmempää ilmaa maahamme.

Hellelukemia luvassa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Ennustettavuus viikonlopulle on vielä tässä vaiheessa heikko, mutta etenkin maan etelä- ja keskiosassa runsaat sademäärät ovat mahdollisia.

Ensi viikolla sää on koko maassa epävakaista ja tavanomaista viileämpää. Päivälämpötila jää ylimmillään 20 asteen tuntumaan ja sateessa voi olla jopa koleaa, myös yöt viilenevät.

Antti Jylhä-Ollila

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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