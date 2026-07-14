Järvien vedenkorkeudet ja pohjavesien pinnat sateista huolimatta poikkeuksellisen alhaisiaPohjavesi ja järvien vedenpinnat ovat edelleen poikkeuksellisen alhaisia alkukesän kuivuudesta johtuen.
Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.
Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa.
Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen.
Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.Artikkelin aiheet
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