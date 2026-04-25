Purra Ylellä: Sosiaalihuollon asiakasmaksukorotukset kohdistettiin heihin, joilla on enemmän maksuvalmiutta Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.

Riikka Purra on valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa.

Sosiaalihuollon palveluiden asiakasmaksujen korotukset kohdistettiin heihin, jolla on enemmän maksuvalmiutta. Näin sanoi valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Ylen Ykkösaamussa.

”Ne on siellä kyetty kohdistamaan nimenomaan siihen väestönosaan, jolla on enemmän maksuvalmiutta.”

Purran mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset eivät kohdistu esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleviin. Samalla esimerkiksi vanhusten palveluasumisen ja kotihoidon maksuja aiotaan korottaa osana sosiaalihuollon palvelu-uudistusta.

Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.

Hallitus antaa raamit, mutta lopulta asiasta päätösvallassa ovat hyvinvointialueet.

”Esimerkiksi täällä Helsingissä ei ole vielä minkäänlaisia maksuja perusterveydenhuollossa. Tässä on hyvin voimakkaita eroja maan välillä.”

Suomen haasteet ovat valtiovarainministerin mukaan suuret. Maan velkasuhde lähestyy 90 prosenttia.

”Ulkopuolelta tulee käytännössä kokoajan uusia negatiivisia shokkeja. Viimeisin Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja eskalaatio alueella, sen vaikutus on pahimmillaan globaali taantuma. Erityisesti inflaatiopaineet, kaikkien hintojen nouseminen, sillä on tietenkin merkittävä vaikutus myös Suomen kaltaiseen maahan”, hän luettelee.

Purra syytti myös jälleen edellisiä hallituksia siitä, ettei julkisen talouden tilaa ole otettu riittävän vakavasti.