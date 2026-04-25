Lähipäivät ovat koleita, mutta vapuksi sää lämpenee selvästiMatalapaine sateineen väistyy sunnuntaiksi itään. Maassamme puhaltaa jatkossa kylmä ja puuskainen pohjoistuuli. Sateet ovat lähipäivinä kuitenkin vähäisiä, lähinnä päiväsaikaan voi tulla joitain vesi- tai räntäkuuroja.
Sunnuntaiaamuksi matalapaine lumi- ja räntäsateineen alkaa siirtyä maamme itäpuolelle ja päivällä koko maassa on poutaista ja etenkin lännessä ja pohjoisessa varsin aurinkoista. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa navakkaa ja puuskaista, tuulivahingot ovat mahdollisia. Pohjoisessa tuuli on heikompaa.
Alkuviikolla maassamme puhaltaa edelleen puuskainen pohjoistuuli, etenkin tiistaina puuskainen tuuli saattaa aiheuttaa jälleen yksittäisiä tuulivahinkoja. Öisin esiintyy pakkasta ja päivisinkin lämpötila jää 10 asteen alapuolelle.
Loppuviikolla tuuli heikkenee ja vapuksi sää lämpenee selvästi. Lännessä päästäneen 20 asteeseen ja idässä ja pohjoisessakin 15 asteeseen. Myös yöt lämpenevät. Ensi viikonloppuna sää on vaihtelevaa ja edelleen vuodenaikaan nähden lämmintä.Antti Jylhä-OllilaKirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
- Osaston luetuimmat