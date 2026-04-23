Tämä on nähty viimeksi 1990-luvun alussa: Kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski maaliskuussa alle viiden miljoonanKotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014.
Kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä laski maaliskuussa alle viiden miljoonan, kertoo Tilastokeskus.
Väestön ennakkotilaston mukaan Suomen väkiluku oli maaliskuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Kotimaisia kieliä puhuvia ihmisiä oli 88 prosenttia koko väestöstä.
Kotimaisia kieliä puhuvien määrä ylitti viisi miljoonaa vuonna 1992 ja oli korkeimmillaan vuonna 2013, jolloin heitä oli lähes 5,2 miljoonaa.
Kotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014. Syynä on kotimaisia kieliä puhuvien ikärakenne ja syntyvyyden lasku.
”Kotimaisia kieliä puhuvia kuolee vuosittain enemmän kuin syntyy”, sanoo yliaktuaari Markus Rapo tiedotteessa.
Suomesta muutti pois tammi-maaliskuussa noin 7 860 ihmistä. Suurin osa maastamuutoista suuntautui Viroon.
Suomen ja Viron välillä astui voimaan väestörekisteritietojen vaihtoa koskeva valtiosopimus, jonka mukaan henkilöllä voi olla vakinainen osoite rekisteröitynä vain yhteen maahan. Siten ihmiset, joilla on ollut vakinainen osoite kummassakin maassa, mutta jotka tosiasiallisesti asuvat Virossa, kirjataan maastamuuttaneiksi Viroon.
Kirjausmuutoksilla oli Tilastokeskuksen mukaan merkittävä vaikutus koko väestönkehityksen suuntaan alkuvuonna. Maastamuuttojen määrän kasvu pienensi nettomaahanmuuttoa niin paljon, ettei se enää riittänyt pitämään Suomen väkilukua kasvussa, yliaktuaari Joonas Toivola sanoo.
- Osaston luetuimmat