IL: Pyhäjoelle suunnitellaan amerikkalaista ydinvoimaa, Orpo kiistää neuvottelutPääministeri Petteri Orpon mukaan on selvää, että valmiin ydinvoimalatontin ympärillä on kiinnostusta.
Iltalehden tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoen ydinvoimalatontille suunnitellaan amerikkalaisvalmisteista ydinvoimalaa.
Suunnitelman mukaan suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Trevian ostaisi meren rannalla sijaitsevan Hanhikiven tontin Fennovoimalta. Ydinvoimalan suunnittelisi ja rakentaisi amerikkalainen energiayhtiö Westinghouse Electric Company, Iltalehti kertoo.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiisti tiedon keskiviikkoiltana kehysriihen tiedotustilaisuudessa toimittajan kysyessä asiasta.
"Pyhäjoella on käynnissä välimiesmenettely Hanhikiven vanhaan ydinvoimahankkeeseen liittyvästä kysymyksestä ja sen tähden ei ole vireillä mitään neuvotteluja. On varmaa, että tällaisen valmiin saitin ympärillä on kiinnostusta, mutta hallitus ei käy neuvotteluja”, pääministeri kommentoi.
Fennovoiman oli tarkoitus rakentaa alueelle ydinvoimala Venäjän valtion ydinenergiayhtiön Rosatomin kanssa. Rakennushanketta operoi Rosatomin suomalainen tytäryhtiö Raos Project. Rakentaminen keskeytyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.
Rosatomin henkilöstö poistui laitospaikalta keväällä 2024. Myös omistusoikeus laitospaikalla sijaitseviin rakennuksiin ja irtaimistoon siirtyi silloin Fennovoimalle, mikä helpotti laitospaikan myyntiä.
