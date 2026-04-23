Oppositiojohtajat kritisoivat hallituksen kehysriihipäätöksiä – "Leikkaukset järjestöille voivat tarkoittaa suljettuja kriisipuhelimia" Oppositiojohtajat muistuttavat, että jo ennen keskiviikkona ilmoitettuja lisäleikkauksia moni vähätuloinen ja iäkäs koki, että rahat eivät riitä perusarjessa elämiseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta (taustalla) tuomitsevat hallituksen päätöksen korottaa terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuja. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

STT

Hallituksen keskiviikkoiset kehysriihilinjaukset saavat satikutia oppositiojohtajilta.

Sekä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen että vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmäävät erityisesti hallituksen päätöksen korottaa terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuja.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tuomitsee myös järjestöiltä leikkaamisen.

”Leikkaukset järjestöille voivat tarkoittaa esimerkiksi suljettuja kriisipuhelimia, lopetettuja perhekerhoja ja lakkautettuja tukihenkilöpalveluja. Ennen kaikkea vähemmän rahaa tarkoittaa vähemmän hoitoa, palveluita ja työtä suomalaisille”, Virta sanoo julkaisemassaan tiedotteessa.

Kaikkonen katsoo, että vanhustenhoito olisi pitänyt jättää uusien säästöleikkauksien ulkopuolelle. Myös Virran mukaan säästöjen maksajiksi joutuvat nyt kaikkein eniten apua tarvitsevat.

Koskela kritisoi lisäksi kovin sanoin hallituksen päätöstä olla perumatta aiemmin sovittua lähes miljardin euron yhteisöveron alennusta.

”On hallitukselta täysin järjetöntä tolkuttaa toisaalla, että rahaa ei ole mihinkään ja kaikesta pitää leikata, ja toisaalla kantaa suuryrityksille tarjottimella vappumiljardi. Taloustieteilijöidenkin mukaan on lähinnä toiveajattelua, että yhteisöveron alentaminen toisi kasvua ja investointeja”, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Vihreiden Virralta tai vasemmiston Koskelalta ei heru hallitukselle kiitoksia, mutta keskustan Kaikkonen pitää hallituksen päätöksiä kotitalousvähennyksen korottamisesta ja korjausrakentamisen edistämisestä myönteisenä.

”Tämä edistää työllisyyttä ja tuottaa tarpeellisia palveluita. Me olisimme kuitenkin vahvistaneet (kotitalous)vähennystä vielä erityisesti yksinasuvien osalta”, sanoo Kaikkonen tiedotteessaan.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus sai viimeisen kehysriihensä päätökseen keskiviikkoiltana. Valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan 13,2 miljardia euroa ensi vuonna, mikä on 2,4 miljardia euroa enemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu.

Hallitus päätti kehysriihessä noin 520 miljoonaan euroon vuoden 2030 tasolla kasvavista säästötoimista.