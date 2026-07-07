Poliisi epäilee isän ja poikien kasvattaneen kannabista Nurmeksessa – katukauppa-arvo jopa puoli miljoonaaSuomessa kannabikseen liittyvä toiminta, kuten hallussapito, käyttö, viljely ja levitys, on laitonta.
Poliisi on saanut valmiiksi laajan kannabiskasvattamoja koskevan esitutkinnan Pohjois-Karjalassa. Tapauksessa epäillään kolmea miestä törkeästä huumausainerikoksesta.
Tutkinta käynnistyi yleisövihjeestä ja poliisin omista havainnoista. Nurmeksen Valtimolta löytyi liikekiinteistö, jossa havaittiin voimakas kannabiksen haju. Helmikuussa tehdyssä etsinnässä poliisi löysi rakennuksesta 241 kannabiskasvia sekä valmista huumausainetta.
Poliisin mukaan kasvattamo oli rakennettu ammattimaisesti. Tilaan oli tehty eristysratkaisuja ja kasvatusta varten oli järjestetty tarkat valaistus- ja lämpöolosuhteet. Kasvit oli jaettu eri tiloihin niiden kasvuvaiheen mukaan.
Tutkinta johti myös kahteen kotietsintään Lieksassa. Niissä löytyi yhteensä 51 kannabiskasvia lisää. Kaikki kasvit ja kasvatukseen liittyvät välineet takavarikoitiin.
Poliisin arvion mukaan kasveista olisi voitu tuottaa jopa kymmeniä kiloja kannabista. Huumausaineiden mahdollinen katukauppa-arvo olisi ollut noin 120 000–500 000 euroa.
Tapauksesta epäillään isää ja hänen kahta poikaansa. Kaikki kolme ovat olleet vangittuina tutkinnan ajan.
Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan heinäkuun alussa.Artikkelin aiheet
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