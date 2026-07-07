Yle: Polttoaineralli Ruotsiin jatkuu – satoja litroja sitä ei kuitenkaan saaSuomalaiset vievät edelleen rahansa mielellään Ruotsin puolelle.
Ruotsin halpa polttoaine on lisännyt liikennettä Tornion ja Haaparannan rajalla. Haaparannan huoltoasemille on muodostunut pitkiä jonoja, kun suomalaiset hakevat bensaa ja dieseliä rajan takaa, kertoo Yle.
Tulli muistuttaa, ettei polttoainetta saa tuoda Suomeen rajattomasti. Ajoneuvon omassa tankissa oleva polttoaine on verotonta.
Lisäksi mukana saa tuoda vain kymmenen litraa polttoainetta yhtä ajoneuvoa kohti. Polttoaineen on myös oltava samaa laatua kuin kuljettavassa ajoneuvossa käytetään.
Toistaiseksi polttoaineralli ei ole aiheuttanut Tullille suuria ongelmia. Pohjoisen valvonnan tullipäällikön Jukka Riekin mukaan suuria polttoainelasteja ei ole jäänyt kiinni, vaikka yksittäisiä bensakanistereita on tuotu Ruotsista Suomeen.
Valvontaa vaikeuttaa vilkas rajaliikenne. Vuonna 2025 Tornion rajanylityspaikalla kirjattiin lähes 2,4 miljoonaa rajanylitystä.
”Teemme kokonaisvalvontaa, mutta ei meillä ole mahdollisuutta puuttua kaikkiin yksittäisiin rajanylityksiin”, Riekki sanoo Ylen haastattelussa.
Tulli selvittää parhaillaan Verohallinnon kanssa, mitä mahdollisista suurista polttoainelasteista voisi seurata.
”Tällaiseen ei ole ollut tarvetta puuttua pitkään aikaan länsirajalla”; Riekki toteaa.
Riekki muistuttaa myös, että polttoaine on vaarallinen aine. Suuria määriä kuljetettaessa on noudatettava Traficomin määräyksiä.
Yle: Haaparannan huoltoasemat täynnä suomalaisia – Tulli muistuttaa kymmenen litran säännöstäArtikkelin aiheet
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