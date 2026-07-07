Uusia tietoja Helsingin jättiareenasta: Ensin haettiin yli 100 miljoonan valtiontakausta, mutta ministeriö tyrmäsi sen Garden Helsinki -areenahankkeeseen liittyvä soppa vai syvenee. SDP ja vihreät vaativat eduskuntaa koolle.

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Taustamuistion mukaan hankkeella olisi erittäin iso riski siihen, että sen rahat loppuvat kesken projektin ja että julkista sektoria painostettaisiin myöhemmin antamaan hankkeelle lisää rahaa. PES-ARKKITEHDIT OY / GARDEN HELSINKI / HANDOUT.

Uutiset | Politiikka STT

Garden Helsinki -areenahankkeelle haettiin alun alkaen 110 miljoonan euron valtiontakausta, mutta valtiovarainministeriö (VM) arvioi riskit takaukselle liian suuriksi.

Asia ilmenee valtiovarainministeriön STT:lle tietopyynnöllä luovuttamasta taustamuistiosta ja sähköpostiviestittelystä.

Lopulta hallitus päätti tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla. Kyseessä on ehdollinen valtiontuki, joka tarkoittaa sitä, että hanke saa sille kaavaillun rahoituksen vasta sen toteuduttua. VM nosti tämän vaihtoehdon esille taustamuistiossaan jo vuonna 2024.

Taustamuistion mukaan hankkeella olisi erittäin iso riski siihen, että sen rahat loppuvat kesken projektin ja että julkista sektoria painostettaisiin myöhemmin antamaan hankkeelle lisää rahaa sillä perusteella, ettei sitä voi jättää kesken.

Esimerkkinä rakennushankkeiden kustannusten paisumisesta muistiossa tuodaan esille Tampereen Nokia-areena, jonka kustannukset ylittyivät sille suunnitellusta alkuperäisestä 45 miljoonasta eurosta lopulta yli 95 miljoonaan euroon.

Sähköposteista käy ilmi, että Orpo on kannustanut Vapaavuorta keskustelemaan asiasta valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kanssa.

Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo sähköpostiviestissä keskustelleensa valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen ja budjettipäällikkö Mika Niemelän kanssa siitä, että hanketta voitaisiin tukea muuten kuin suoralla valtiontuella.

”Keskusteluissamme nousi esille vaihtoehto, jonka mukaan valtiovalta ei – – olisi mukana Garden-hankkeessa perinteisellä tavalla eli suoran valtiontuen muodossa, vaan lähtisi tukemaan hanketta ja siihen liittyvän suurinvestoinnin toteutumista oman pääoman ehtoisella sijoituksella perustettavaan areenayhtiöön ja/tai valtion antamalla takauksella”, Vapaavuori kirjoitti helmikuussa vuonna 2024 aiempaan keskusteluun viitaten.

Myöhemmin VM:n virkamiehet vastaavat Vapaavuorelle, ettei hankkeen rahoitukselle ole edellytyksiä myöntää valtiontakausta. Asiaa perustellaan muun muassa valtiontalouden heikolla tilanteella.

Jan Vapaavuori yritti saada Garden Helsinki -areenahankkeelle alkuun valtiontakausta. Kuva: Jarkko Sirkiä

Lisäksi virkamiesvastauksessa todetaan, että Garden Helsingin lisäksi Suomessa on vireillä useita muita areenahankkeita ja että valtio ei voi lähteä tukemaan yksittäistä hanketta.

Sähköpostiviesteistä ja VM:n muistioista uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

VM:n muistiot ja sähköpostiviestit ajoittuvat vuosille 2024–2025. Tuolloin Garden Helsingin kokonaiskustannuksiksi arvioitiin yli 800 miljoonaa euroa.

Nykyinen kustannusarvio hankkeelle on puolittunut aiemmasta ja on nyt noin 400 miljoonaa euroa. Syynä kustannusarvion laskuun on se, että hanke päätti luopua monitoimiareenan yhteyteen suunnitelluista hotelleista, liiketiloista ja asunnoista.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hanketta koskeva esitys oli hallituksen kehysriihessä mukana kokoomuksen niin sanotussa neuvottelukorissa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät ehdollisesta tuesta riihen lopulla.

Helsinki Gardenin saama tuki on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä muun muassa siitä, että sen perusteluja tai valmisteluketjua ei ole tuotu läpinäkyvästi julki.

Asia on saanut oppositiosta myös epäilyjä korruptiosta. Pääministeri Orpo kiisti mediatilaisuudessa kesäkuun lopulla, että tukipäätökseen liittyisi minkäänlaisia palveluksia kokoomuksen vaalirahoittajille.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että hankkeen takana on rakennusyhtiö SRV, jonka johtaja Ilpo Kokkila tunnetaan kokoomuksen vaalirahoittajana.

Oppositiosta on myös epäilty, olisivatko Vapaavuori ja Orpo voineet puoluetovereina sopia hankkeen saamasta tuesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä pääministerin tulisi jättää hallituksen eropyyntö heti.

Orpo sanoi, ettei ole koskaan puhunut hankkeen sisällöstä tai suunnitelmista Vapaavuoren kanssa. Myös Vapaavuori on kiistänyt neuvotelleensa tuesta Orpon kanssa.

Sähköposteista käy ilmi, että Orpo on kannustanut Vapaavuorta keskustelemaan asiasta valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kanssa.

”VM:n virkakunnan (ja pääministeri Orpon) kannustamana pyydän mahdollisuutta tulla esittelemään teille – – vireillä olevaa ns Garden-projektia”, Vapaavuori kirjoittaa.

Pääministeri Orpo kiisti mediatilaisuudessa kesäkuun lopulla, että tukipäätökseen liittyisi minkäänlaisia palveluksia kokoomuksen vaalirahoittajille. Kuva: Jaana Kankaanpää

Purra on sanonut Helsingin Sanomille kieltäytyneensä tapaamisesta Vapaavuoren kanssa, koska ei pitänyt vuonna 2024 hankkeen valtiontakausta hedelmällisenä. Purra kuitenkin siunasi myöhemmin kehysriihessä kokoomuksen ajaman ehdollisen tuen puheenjohtajanelikossa.

Oppositiopuolue SDP vaatii Orpolta ilmoitusta eduskunnalle hankkeen valtiontukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraatti-lehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella.

”Jää epäselväksi muun muassa se, että mikä tässä on virkamieskanta valtiovarainministeriössä tähän hankkeeseen ollut. Tästä pääministeri on lausunut tavalla, joka ei ole johdonmukaista”, Tuppurainen kommentoi lehdelle.

Myös vihreät vaatii Orpolta ilmoitusta eduskunnalle. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministerin tulee vastata viipymättä kansanedustajien kysymyksiin asiasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä pääministerin tulisi jättää hallituksen eropyyntö heti.

Oppositiopuolue keskusta on aiemmin vaatinut pääministerin ilmoitusta hankkeesta alun perin kesäkuussa syntyneen kohun vuoksi.