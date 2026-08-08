Elisan nimissä leviää huijausviesti – palvelun katkaisulla painostetaan Elisan nimissä leviää parhaillaan sähköpostihuijaus, jossa vastaanottajaa painostetaan päivittämään maksutapansa palvelun sulkemisen uhalla. Huijausviestin linkki johtaa pankkitunnuksia kalastelevalle sivulle.

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Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta.

Uutiset | Koti Onni Puutio

Elisan nimissä leviää nyt sähköpostihuijaus, jossa vastaanottajaa painostetaan päivittämään maksutapansa palvelun katkeamisen uhalla. Huijausviesti ohjaa käyttäjän pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa on havaittu poikkeuksellisen aktiivinen Elisan nimissä lähetettävä huijauskampanja. Viestin aihekentässä lukee ”Re: Tärkeää: Päivitä maksutapasi – palvelu keskeytyy [päivämäärä]”, ja siinä väitetään automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen.

Viestissä vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutapa OmaElisaan-painikkeesta. Linkki ei kuitenkaan johda Elisan palveluun, vaan ulkopuoliselle verkkosivulle, jonka kautta käyttäjä ohjataan pankkitunnuksia kalastelevalle sivulle.

Huijausviestissä hyödynnetään Elisan nimeä, asiakaspalvelua ja yhteystietoja, jotta viesti näyttäisi aidolta. Lisäksi aiherivin alkuun lisätty ”Re:” pyrkii luomaan vaikutelman aiemmasta asiakaspalvelukeskustelusta.

Kilpi-sovelluksen mukaan viestissä on myös epäjohdonmukaisuuksia. Maksuongelman jälkeen viestissä viitataan uudistukseen, jonka kerrotaan olevan ilman vaikutusta palvelun hintaan.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski kehottaa tarkistamaan viestien lähettäjät ja linkit erityisen huolellisesti.

”Maksutavan päivittämistä koskeva viesti voi tuntua arkiselta ja siksi uskottavalta. Kiireeseen ja palvelun katkeamiseen vetoavissa viesteissä lähettäjän osoite ja linkin kohdeosoite kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti”, Isokoski sanoo.

Hänen mukaansa laskutustiedot kannattaa tarkistaa avaamalla OmaElisa itse selaimessa tai sovelluksessa, ei sähköpostin kautta tulleesta linkistä.

Elisa-huijauksen lisäksi Kilpi-sovelluksessa näkyy edelleen runsaasti DHL:n nimissä lähetettyjä huijausviestejä. Niissä vedotaan usein paketin toimitukseen, puuttuviin maksuihin tai osoitetietojen vahvistamiseen.

Viime viikkoina sovellukseen on ilmoitettu myös paljon epäilyttäviä ulkomaanpuheluita. Huijaussoittoja on tullut muun muassa Norjan, Tanskan, Iso-Britannian, Italian, Viron ja Kreikan suuntanumeroista.

Kilpi-sovelluksen mukaan myös rahapeleihin ja nettikasinoihin liittyvät markkinointiviestit ovat lisääntyneet. Suomessa muiden kuin Veikkauksen rahapelien markkinointi on kiellettyä.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta. Kilpi-sovellus puolestaan pyrkii estämään huijausviestejä, puheluita ja muuta roskapostia jatkuvasti päivittyvän tietokannan avulla.