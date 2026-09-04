Kyiv Independent: Ukraina teki iskuja Venäjän SotshissaVenäjän iskuissa eri puolilla Ukrainaa kuoli ainakin kuusi.
Ukrainan asevoimat on torstaina ja perjantain vastaisen yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotshissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotshissa öljyvarastoon. Telegramissa yöllä julkaistut kuvat ja videot näyttävät öljyvarastolta kohoavan liekkejä.
Liekehtinyt öljyvarasto näyttäisi sijaitsevan keskisessä Sotshissa lähellä satamaa, mutta lehti ei pystynyt varmentamaan sen tarkkaa sijaintia. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa satamassa raportoitiin räjähdyksestä.
Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä torstaina muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen alueella.
Noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitseva Sotshi ei ole ollut yleisimpiä iskujen kohteita Ukrainan puolustussodassa. Krasnodarin alueeseen kuuluva kaupunki on Moskovan eliitille merkittävä, ja sen lähistöllä sijaitsee myös presidentti Vladimir Putinin kesäpalatsi.
Noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitseva Sotshi ei ole ollut yleisimpiä iskujen kohteita Ukrainan puolustussodassa.
Myös hyökkäyssodan aloittaneen osapuolen Venäjän iskut Ukrainaan ovat jatkuneet. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja useita kymmeniä loukkaantunut viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Kyiv Independent.
Ukrainan asevoimat kertoo torjuneensa yli sata venäläistä lennokkia ja ammusta eri puolilla maata.
Iskussa Pavlohradin alueella kuoli viranomaisten mukaan kaksi poliisia ja haavoittui yksi. Venäjän iskut vaativat kuolonuhreja myös muun muassa Odessan ja Hersonin alueilla.
Pääkaupunki Kiova on kärsinyt yli viikon verran lähes jatkuvista venäläisten lennokkien iskuista. Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan pääkaupungissa haavoittui yli kymmenen ihmistä.Artikkelin aiheet
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