Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdwatch-tapahtumaa. MESUT TURAN / LEHTIKUVA.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdwatch-tapahtumaa. MESUT TURAN / LEHTIKUVA.

Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään lauantaina. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdwatch-tapahtumaa.

Birdlife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten.

Birdlife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.