Yle: Hailuodon lauttojen siirto etelään viivästyy sympaattisesta syystä Maanantaina liikennöintinsä lopettavien Hailuodon lauttojen siirto etelään viivästyy.

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Kuvassa Oulunsalo–Hailuoto väliä liikennöinyt Meriluoto -lautta. Kuva: Pekka Fali

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Maanantaina liikennöintinsä lopettavien Hailuodon lauttojen siirto etelään viivästyy suunnitellusta aikataulusta.

Viivästyksen taustalla ovat Finnferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roosin mukaan lautoilla pesivät uhanalaiset räystäspääskyt. Asiasta uutisoi Yle.

Roos oli jutun mukaan käynyt tarkastamassa lauttojen tilanteen aiemmin tällä viikolla.

”Pelkästään Mergus-lautalta löytyi noin kolmekymmentä pesää”, hän kertoo.

Mergus-lautan lisäksi räystäspääskyjen pesiä on löydetty myös Meriluoto- ja Merisilta-lautoilta.

”Alukset jäävät vielä joksikin aikaa aloilleen, jotta pääskyset saavat pesiä rauhassa”, Roos kertoo.

Lintuharrastaja Petri Hottola toteaa Ylen jutussa, että räystäspääskyt ovat pesineet lautoilla niin kauan, kun lauttaliikennettä on ollut.

Ongelmaa ei olisi hänen mukaansa tullut, jos kiinteä yhteys olisi otettu käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaan. Kun kiinteä yhteys avataan etuajassa, poikaset eivät ole vielä lentokykyisiä ja valmiita lähtemään pesästä.

Jos lautat olisivat lähteneet Turkuun, olisivat poikaset menneet mukana ja emot olisivat jääneet Oulunsaloon ja Hailuotoon.

Roosin kertoo jutussa, että paikan päälle on tulossa luontoasiantuntija arvioimaan tilannetta.

Toiveissa onkin, että lautat pääsevät matkaan noin kuukauden kuluttua.

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