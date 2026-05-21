Näin POP-pankin käyttökatkot vaikuttavat asiakkaisiin POP-pankin verkko-, mobiili- ja korttipalveluissa on käyttökatko touko–kesäkuun vaihteessa.

Käyttökatko vaikuttaa sekä yksityis- että yritysasiakkaisiin. Kuva: Pentti Vänskä

Uutiset | Talous Maija Ala-Siurua

POP-pankin verkko-, mobiili- ja korttipalveluissa on käyttökatko 29.5.–1.6. Pankki tiedottaa asiasta verkkosivuillaan. Käyttökaton syynä on palveluiden uudistaminen.

Merkittävin verkko-, mobiili- ja korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa perjantaina 29.5. kello 15 ja päättyy maanantaina 1.6. Katkon aikana verkkopankki ja POP Mobiili ovat pois käytöstä, POP Avain -tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen eikä POP Visa -kortin debit-ominaisuudella maksaminen toimi.

POP Visa -kortin credit-ominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi vahvaa tunnistautumista edellyttävät verkko-ostokset eivät ole mahdollisia.

Käyttökatko vaikuttaa myös sovelluksiin, joihin kortti tai tili on liitetty maksutavaksi.

Käteisen nostaminen ja tallentaminen ei ole mahdollista POP Visa Debit -korteilla käyttökatkon aikana. Pankki suosittelee varamaan käteistä käyttökatkon ajaksi.

Käyttökatkoja on myös muissa POP-pankin palveluissa.

Luottokorttien luotonkorotus verkkopankissa ja POP Mobiilissa ei ole käytettävissä 28.5.–1.6.

Luottokortin Visa-tilisiirrot eivät ole mahdollisia ajalla 28.5.–1.6.

Tallelokerot on suljettu pe 29.5.

Säästämisen ja sijoittamisen palvelut ovat rajoitetusti käytettävissä konttorilla ja itsepalvelukanavissa perjantain 29.5. aikana. Palvelut ovat käytettävissä normaalisti jälleen 1.6.

Uudet itsepalvelukanavat ovat käytössä 1.6.

Lisätietoja käyttökatkosta sekä uudistuneista palveluista POP-pankin verkkosivuilta.

Tiedotamme käyttökatkon päättymisestä verkkosivuillamme poppankki.fi/info.Avautuu uuteen ikkunaan. Sivuilta löydät myös uusien itsepalvelukanavien käyttöönotto-oppaan ja -videot.