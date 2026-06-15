Hyvä, jos sotiminen nyt loppuu, mutta lopputulos on vääjäämättä nöyryytys USA:lle Trumpilla on vain yksi tehokas vipuvarsi, jos jatkoneuvottelut ajautuvat karille, mutta sitä hän tuskin käyttää ennen välivaaleja.

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Trump uhkui sunnuntaina voitontahtoa juhliessaan Washingtonissa 80-vuotispäiviään. Kuva: Bonnie Cash - Pool via CNP

Uutiset | Ulkomaat Analyysi Tapio Nurminen

Lue artikkelin tiivistelmä USA ja Iran allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, joka lopettaa sotatoimet 60 päiväksi.

Donald Trump ilmoitti väärin saarron ja Hormuzinsalmen avaamisesta, mutta joutui myöhemmin korjaamaan lausuntonsa.

Iranin saarto ja salmen sulkeminen nostivat polttonesteiden hinnat Yhdysvalloissa ja antoivat Iranille torjuntavoiton.

Trumpin vaihtoehdot ovat rajalliset ennen välivaaleja, ja neuvottelujen lopputulos voi jäädä USA:lle nöyryyttäväksi. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Mitään lopullista sopimus ei vielä ole. Sitä on hyvä heti kärkeen korostaa.

Diplomatian munkkilatinaksi USA ja Iran ovat sopineet yhteisymmärryspöytäkirjasta, joka lopettaa sotatoimet toistaiseksi ja jonka pohjalta varsinainen sopimus on 60 päivässä tarkoitus neuvotella valmiiksi.

Ei yhtään sen enempää eikä vähempää.

Se, että räiskiminen Lähi-idän ruutitynnyrissä loppuu toistaiseksi, on ehdottomasti hyvä asia. Mutta valitettavasti siihen kriisin viimeisimmän käänteen hyvät puolet sitten loppuvatkin.

Mitään lopullista sopimus ei vielä ole.

Sunnuntaina 80 vuotta täyttänyt Donald Trump uhosi Truth Social -viestipalvelussaan ”autorisoivansa” saman tien sekä USA:n saarron lopettamisen että Hormuzinsalmen avaamisen ”tullittomalle” liikenteelle.

Se oli Trumpia itseään lainaten ”fake news”.

Asetelmat, joista tuleviin neuvotteluihin lähdetään, ovat Iranille kiistatta torjuntavoitto. Kuva: Timo Filpus

Salmi aukeaa asteittain vasta, kun pöytäkirja yhteisymmärryksestä on perjantaina allekirjoitettu Sveitsissä. Pian ensiuhon jälkeen USA:n presidentti joutui itse korjaamaan valeuutisensa.

Trump ei tietenkään muistuttanut maailmaa siitä, että ennen Israelin ja USA:n 28. helmikuuta aloittamaa hyökkäystä öljy- ja kauppalaivat seilasivat vapaasti salmen läpi.

Iran käytti tehokkaasti sitä vipuvartta, jolla se on jo vuosia uhannut. Hormuzinsalmen sulkeminen aiheutti vakavan kammiovärinän kansainväliselle taloudelle ja nosti polttonesteiden hinnat erityisesti USA:ssa sietämättömälle tasolle.

Ennen Israelin ja USA:n hyökkäystä öljy- ja kauppalaivat seilasivat vapaasti Hormuzinsalmen läpi.

Sotatoimien lopettaminen löysällä alustavalla yhteisymmärryksellä oli kohti välivaalitappiota luisuvalle Trumpille huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Iranille tämä välivaihe kohti mahdollista lopputulosta oli torjuntavoitto.

Mitään niistä tavoitteista, jotka Valkoinen talo hyökkäykselle asetti, ei vielä ole saavutettu. Ja hyvin perustein voi epäillä, ettei niitä alkavissa varsinaisissa neuvotteluissa myöskään saavuteta.

Trump ei antanut Iranin kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen liittyvän kritiikin häiritä juhlistaessaan syntymäpäiviään hävittäjien ylilennolla ja showpainiottelulla Valkoisen talon edustalla. Kuva: Kenny Holston - Pool via CNP

Iranin ydinohjelman ja jo rikastetun uraanin tulevaisuudesta neuvotellaan. Vielä on vaikea sanoa saadaanko aikaan jotain, joka on merkittävästi parempi kuin Iranin ydinohjelmaa rajoittanut vuoden 2015 sopimus.

Se, jonka Trump itse suurieleisesti irtisanoi.

Kauppapakotteet ja Iranin varojen jäädyttäminen, jotka on tarkoitus purkaa, jos sopu syntyy, eivät ole erityisen järeitä painostuskeinoja Yhdysvalloille. Islamilainen tasavalta ei tähänkään mennessä ole taipunut, vaikka sen talous on täysin kuralla.

Trumpin vahvin vipuvarsi alkavissa neuvotteluissa on uhkaus uudella entistä rajummalla hyökkäyksellä. Siihen kannatuskuopasta ylös pyristelevällä kiinteistömiljardöörillä tuskin kuitenkaan on varaa turvautua ennen marraskuun välivaaleja.

Trumpin vahvin vipuvarsi alkavissa neuvotteluissa on uhkaus uudella entistä rajummalla hyökkäyksellä.

Iranin ballististen ohjusten aiheuttamasta uhasta ei tämänhetkisten tietojen perusteella neuvotella lainkaan. Eikä kansainvälisen terrorismin tukemisesta. Eli se niistä ”tavoitteista”.

Näistä lähtökohdista on vaikea kuvitella, että kahdessa kuukaudessa syntyy sopimus, joka ei ole sotilas- ja talousmahti USA:lle nöyryyttävä. Eikä nöyryytystä ainakaan lievennä se, jos tai kun Israel torpedoi neuvotteluja jatkamalla iskujaan Iranin tukemia terroristeja vastaan.

Eurooppalaiset liittolaiset ovat luvanneet olla mukana turvaamassa laivaliikennettä asteittain avautuvassa Hormuzinsalmessa. Kuva: Amirhosein Khorgooi

Eurooppalaiset liittolaiset ovat aivan oikein kiitelleet sotatoimet toivottavasti lopettavaa yhteisymmärrystä. On myös hyvä, että Ranska, Britannia, Saksa ja Italia ovat yhdessä luvanneet olla mukana turvaamassa avautuvan Hormuzinsalmen laivaliikennettä.

On myös selvää ja Euroopan kannalta tässä vaiheessa hyvä, että G7-kokousta Evianissa Ranskassa isännöivä Ranskan presidentti Emmanuel Macron yrittää pitää Washingtonin ”sotasankarin” tyytyväisenä Geneve-järven huipputapaamisessa.

Ja tuskin kukaan G7-johtajista lähtee tässä vaiheessa ärsyttämään Trumpia esittämällä epämukavia kysymyksiä alkaviin neuvotteluihin sisältyvistä riskeistä. Esimerkiksi siitä, miten USA aikoo varmistaa, ettei Iran jatkossa enää tartu Hormuzinsalmen väkivahvaan vipuvarteen?

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden Eurooppa-kirjeenvaihtaja.