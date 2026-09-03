112-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmä etenee etuajassa
Drooniuhasta varoittavat tekstiviestit käyttöön lokakuun lopussa. 112 Suomi -sovelluspäivityksen ensimmäinen versio valmistumassa etuajassa.
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- Sisäministeriön mukaan 112 Suomi -sovelluksen ilmavaaravaroitusten ensimmäinen versio voi valmistua vuodenvaihteessa.
- FI-Alert-vaaratiedotejärjestelmä otetaan käyttöön lokakuun lopussa. Viestit näkyvät puhelimissa ilman sovellusta.
- 112 Suomi -sovellus on ladattu noin kahteen miljoonaan älylaitteeseen. Uudet järjestelmät eivät korvaa nykyisiä varoituskanavia.