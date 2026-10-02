Julkisen sanan neuvoston (JSN) mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua.

Tammikuussa STT:n jutussa haastateltava kertoi virheellisesti, että Tuppuraisen käytös olisi vaikuttanut tämän avustajien vaihtumiseen ja sairauslomien lisääntymiseen. STT oikaisi virheellisen väitteen myöhemmin.

JSN:n langettavan päätöksen mukaan tämä väite olisi kuitenkin pitänyt tarkistaa huolellisemmin ennen sen julkaisua.

”Väitteen paikkansapitävyyden selvittäminen olisi ollut mahdollista tieto- ja haastattelupyynnöin jo ennen jutun julkaisua. Siten toimitus laiminlöi velvollisuutensa tarkistaa julkaisemansa tiedot mahdollisimman hyvin. Jälkikäteinen korjaus ei riitä paikkaamaan puutteellista tietojen tarkistamista”, päätöksessä sanotaan.

Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen.

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"Perusteet luottaa lähteisiin"

Alkuperäisessä uutisessa kerrottiin STT:n nimettömänä haastattelemien lähteiden kertomusten perusteella, että Tuppurainen oli käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan. Tuppurainen kiisti väitteet ja vaati juttuun laajaa oikaisua myös työntekijöiden kohtelusta.

Tuppuraisen toiminnasta kertoivat kuitenkin STT:lle useat nimettömät demarihaastateltavat, joiden kertomat tiedot oli käyty toimituksessa läpi yksityiskohtaisesti. Tämän selvityksen mukaan henkilöt olivat kertoneet yhdenmukaisesti epäasialliseksi kokemastaan johtamistavasta.

”Se, että juttuun päätyi virhe, ei osoita, että toimitus olisi suhtautunut lähteisiinsä kritiikittömästi. Toimituksella oli lähtökohtaisesti perusteet luottaa lähteisiinsä, joiden kertomukset olivat keskenään samansuuntaisia”, JSN:n päätöksessä sanotaan.

SDP:n eduskuntaryhmän viestintä kanteli jutusta JSN:lle maaliskuussa Tuppuraisen suostumuksella.

Oikaisupyynnössä kyseenalaistettiin myös STT:n ratkaisu käyttää jutussaan suorassa sitaatissa vastausta anonyymistä nettikyselystä. Sitaatissa puhuttiin muun muassa julkisesta nöyryyttämisestä. Samat yksityiskohdat nousivat esiin myös juttua varten tehdyissä demaritoimijoiden haastatteluissa, eli sitaatin sisältö vastasi niissä kerrottua. Jutun haastateltavien henkilöllisyys on ollut koko ajan STT:n tiedossa.

”Neuvosto pitää uskottavana päätoimittajan kertomusta siitä, etteivät väitteet kollegoiden nolaamisesta ja nöyryyttämisestä perustuneet yksinomaan nimettömään kyselyvastaukseen, vaan olivat linjassa sen kanssa, miten juttuun haastatellut puoluetoimijat olivat ryhmänsä puheenjohtajan käytöstä kuvailleet”, JSN kertoo.

SDP:n mukaan Työterveyslaitokselta tilatussa työyhteisöselvityksessä ei käynyt ilmi Tuppuraisen epäasiallista käytöstä. Selvityksen tilaamisesta kerrottiin tammikuussa STT:n jutun julkaisun jälkeen.

Taustalla oli jo jonkin aikaa jatkunut kohu, jossa useita SDP:n edustajia syytettiin epäasiallisesta käytöksestä. Selvitykseen haastateltiin eduskuntaryhmän ryhmäkanslian työntekijöitä, mutta ei puolueen kansanedustajia. Selvitys itsessään ei ole julkinen.