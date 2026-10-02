Suomen Yrittäjät esittää jopa 8,6 miljardin euron sopeutuksiaOhjelmassa esitetään muun muassa työajan pidentämistä.
Suomen Yrittäjät esittää julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. Tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta.
Kokonaisuuteen sisältyy 3,4–5,9 miljardin euron menosäästöt, 1,8 miljardin euron tulopuolen toimet sekä 0,5–0,8 miljardin euron yritys- ja verotukien uudistukset.
Merkittäviä säästöjä haetaan esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmästä, hyvinvointialueiden toimintaa tehostamalla sekä julkisia hankintoja uudistamalla. Ohjelma sisältää myös sosiaaliturvaa, verotusta ja työuria koskevia uudistuksia.
”Pidämme tärkeänä myös yritystukien ja verotukien karsimista.”
”Merkittävin verotuksellinen vaikutus on ohjelmassamme liikenteen verotuksen uudistamisessa, josta haemme miljardia euroa. Pidämme tärkeänä myös yritystukien ja verotukien karsimista”, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti sanoo.
Yrittäjät esittää myös sosiaaliturvaindeksien automaattikorotusten muuttamista harkinnanvaraisiksi, työeläkejärjestelmän tehostamista sekä eläkekarttuman rajaamista palkattomilta jaksoilta.
”Osa sopeutusohjelmaamme on eläkejärjestelmän tehostaminen ja yrittäjien eläkejärjestelmien yhtenäistäminen. Eläkemaksuilla on suuri vaikutus ostovoimaan ja työllistämiseen”, Puonti sanoo.
Yrittäjien ohjelmaan sisältyy myös kasvua tukevia rakenneuudistuksia. Ohjelmassa esitetään muun muassa työajan pidentämistä.Artikkelin aiheet
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