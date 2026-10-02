Ministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden karsimista jopa viiteenValtiovarainministeriön mielestä alueiden yhdistäminen tasaisi riskejä ja parantaisi yhdenvertaisuutta.Lue artikkelin tiivistelmä
- Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden vähentämistä vaihtoehtoisesti 8–11 alueeseen tai noin viiteen.
- VM:n mukaan suuremmat alueet tasaisivat riskejä ja vahvistaisivat yhdenvertaisia palveluja.
- Ylijohtaja Ville-Veikko Ahonen kirjoitti, että hyvinvointialueita on pitkällä aikavälillä liikaa suhteessa väestökehitykseen ja kantokykyyn.
- VM:n mukaan alueiden karsimisesta syntyisi muutoskustannuksia esimerkiksi palkkojen harmonisoinnista ja tietojärjestelmämuutoksista.
Valtiovarainministeriö (VM) ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. VM:n mukaan alueita voisi olla joko 8–11 tai noin viisi.
VM on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten.
Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa.
Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
"Alueita yhä liikaa"
Hyvinvointialueet ovat eriytyneet voimakkaasti esimerkiksi talouden, väestökehityksen ja palvelutarpeiden näkökulmasta. VM katsoo, että suuremmat alueet tasaisivat riskejä ja vahvistaisivat mahdollisuuksia turvata yhdenvertaiset palvelut koko maassa.
Ylijohtaja Ville-Veikko Ahonen VM:stä kirjoitti viime viikolla kolumnissaan, että hyvinvointialueita on pitkällä aikavälillä edelleen liikaa suhteessa väestökehitykseen ja alueiden kantokykyyn.
”Tulevassa hallitusohjelmassa tulee olla selkeät askelmerkit, jolla järjestämisvastuuta vahvistetaan”, Ahonen kirjoittaa.
Hän pohtii vaihtoehtoina nykyistä suurempia järjestäjiä, vahvempaa alueiden välistä yhteistyötä, erikoissairaanhoidon nykyistä selkeämpää keskittämistä tai kaikkia näitä.
”Mikään vaihtoehdoista ei ole poliittisesti helppo, mutta vaikeita kysymyksiä ei saa lakaista maton alle”, Ahonen kirjoittaa.
Puolueista kokoomus on ollut selkeimmin alueiden vähentämisen kannalla. Viimeksi tällä viikolla puolue esitti hyvinvointialueiden määräksi 5+1-mallia.
Alkuun kustannuksia
VM toteaa, että alueiden karsimisesta seuraisi muutoskustannuksia. Näitä syntyisi esimerkiksi palkkojen harmonisoinnista, uuden hallinnon perustamisesta ja tietojärjestelmämuutoksista.
”Muutoskustannuksia tulisikin rajoittaa mahdollisuuksien mukaan säädösperusteisesti tai muutoksen toteuttamisen aikataululla”, VM:n ehdotuksessa todetaan.Artikkelin aiheet
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