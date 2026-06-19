Medialähteet: Israel ja Hizbollah sopineet tulitauostaAiemmin väkivaltaisuudet jatkuivat Etelä-Libanonissa, ja rauhanneuvottelujen aloittaminen Yhdysvaltojen ja Iranin välillä Sveitsissä lykkääntyi.
Diplomaattilähteen mukaan Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta Libanonissa, kertoo CBS News.
Asiasta kertoi aiemmin uutistoimisto Reuters.
Aiemmin väkivaltaisuudet jatkuivat Etelä-Libanonissa, ja rauhanneuvottelujen aloittaminen Yhdysvaltojen ja Iranin välillä Sveitsissä lykkääntyi.
Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n diplomaattilähteiden mukaan Iran olisi pyytänyt Israelin liittolaiselta Yhdysvalloilta takeita Libanonin väkivaltaisuuksien lopettamisesta ennen kuin neuvottelut jatkuvat.
Israelin asevoimat sanoi iskeneensä Libanonissa yli 80:een äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen ja tappaneensa kymmeniä sen jäseniä.
Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin keskiyön ja aamun välisenä aikana tekemissä iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut kolmisenkymmentä.
Israelin asevoimat taas kertoi neljän sotilaansa kuolleen taistelussa Etelä-Libanonissa. Israelin äärioikeistolaiset ministerit reagoivat uutiseen voimakkaasti.Artikkelin aiheet
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