Jo seitsemäs ilmoitus pyydykseen kuolleesta saimaannorpasta tänä vuonnaViimeisten kymmenen vuoden aikana Metsähallitukselle on ilmoitettu keskimäärin kuusi saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa.
Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden seitsemännestä saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina.
14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä, tänä vuonna syntynyt naaras hukkui lailliseen, estokalterilla varustettuun rysään, joka sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Pyydyspaikan syvyys oli 5–7 metriä.
Kuusi aiemmin tänä vuonna pyydykseen kuollutta saimaannorppaa kuolivat verkkoihin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Metsähallitukselle on ilmoitettu keskimäärin kuusi saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle puolessa vuodessa.
Kalastuslaki velvoittaa kalanpyydysten omistajia tekemään ilmoituksen, jos saimaannorppa kuolee pyydykseen.
Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä erittäin uhanalainen laji, jonka kannan kooksi arvioidaan noin 530 yksilöä.Artikkelin aiheet
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