Poliisi muistuttaa nuoria – tätä sääntöä on noudatettava minuutilleen Yöajokielto 17-vuotiaille poikkeuslupalaisille astuu voimaan perjantaina. Kielto on voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta.

Laki kohdistaa alaikäisten kuljettajien uusia rajoituksia yöaikaan, jolloin nuorten onnettomuusriski on suurimmillaan. Kuva: Carolina Husu

17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen henkilöautolla on kiellettyä tämän viikon perjantaista 29.5. lähtien.

Kielto on voimassa puolesta yöstä aamuviiteen (kello 00–05). Kielto koskee kaikkien B-luokan ajo-oikeutta edellyttävien ajoneuvojen ajamista eli käytännössä vain henkilöautoja. Mopolla, mopoautolla, kevytmoottoripyörällä sekä traktorilla ajaminen on yöaikaan yhä sallittua.

”Kun seuraavaksi vuorokausi vaihtuu perjantaiksi, 17-vuotias ei saa enää kuljettaa henkilöautoa kello 00–05 välillä. Aikaraja on ehdoton ja sitä on noudatettava minuutilleen”, muistuttaa Lounais-Suomen poliisi instagram-julkaisussaan.

Ajokorttilain muutos koskee jokaista poikkeusluvalla B-kortin saanutta alle 18-vuotiasta.

Poliisi muistuttaa, että yöaikaisen ajokiellon rikkominen on rikos: kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Tästä voidaan määrätä sakko ja ajokielto, jonka pituus voi olla kuusi viikkoa. Myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajilla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa.

Samalla laki tiukensi ehtoja, joilla 17-vuotias voi saada henkilöauton ajokortin poikkeusluvalla. Muutokset tulevat voimaan toukokuun 29. päivä. Jatkossa nuorella tulee olla kulkemistarve esimerkiksi harrastukseen tai opintoihin vähintään neljä kertaa viikossa. Yhdensuuntaisen matkan tulee myös olla vähintään seitsemän kilometriä kävellen, jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla, tai kestää vähintään puolitoista tuntia julkisilla kulkuvälineillä.