Valtiovarainministeri Purra Ylellä: Energia- ja kustannuskriisin helpottamiseksi valmistellaan toimia parhaillaan Ministeri Riikka Purran mukaan hallitus on reagoimassa maatalouden ja kuljetusalan vaikeaan tilanteeseen.

Riikka Purra kertoi Ylen tentissä tulevan budjettiriihen valmisteluista.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan parhaillaan toimia, joilla voidaan helpottaa energian ja muiden kustannusten nousun aiheuttamia ongelmia, sanoi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) Ylen puolueiden puheenjohtajille järjestämässä tv-tentissä torstai-iltana.

Asia nousi esiin, kun keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kehotti hallitusta reagoimaan lähestyvässä kehysriihessä kuljetusalan ja maatalouden kustannuskriisiin, joka on kärjistynyt Persianlahdella syttyneen sodan myötä.

Purralta kysyttiin, huomioidaanko energiakriisi tulevassa riihessä. ”Kyllä”, hän vastasi, mutta lisäsi, että ”meillä ei ole paljon liikkumavaraa”.

”Totta kai tällaisessa tilanteessa, varsinkin jos se pitkittyy, hallituksen pitää tehdä se, mitä hallituksella on tehtävissä”, Purra totesi.