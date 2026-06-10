Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat – poikkeuksena maatalous ja tieliikenneJakeluvelvoitteen alentaminen näkyi tieliikenteen päästöjen kasvuna.
Kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet laskussa, mutta tieliikenteessä näkyi päästöjä lisäävänä jakeluvelvoitteen alentaminen, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.
Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin neljä prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.
Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt.
”Sähkön osalta trendinä on ollut tuulivoiman tuotannon lisääntyminen ja sähkön tuotannon puhdistuminen. Kaukolämmöstä fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvalla tai muuten päästöttömällä polttoaineella”, Suomen ympäristökeskuksen erityisasiantuntija Jari Rantsi kertoo.
Kasvihuonekaasupäästöjen lasku on jatkunut tasaisesti vuodesta 2021, jolloin kasvihuonekaasujen päästömäärä oli noin 32 000 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Nyt määrä on laskenut noin 27 000 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin.
Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekevät kuitenkin maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottavat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä.
”Maatalouden päästömäärä on riippuvainen eläinmäärästä, joka meidän laskennassamme liikuttelee päästöjen määrää. Maatalouden päästöt pysyvät kuitenkin aika lailla samanlaisina vuosien välillä”, Rantsi sanoo.
Tieliikenteen päästömääriin olisi mahdollista vaikuttaa. Tieliikenteen päästöt nousivat 2023–2024 ja tuottivat 2024 lähes kolmasosan kuntien päästöistä. Kasvu selittyy pääosin liikennepolttoaineiden bio-osuuden pienenemisellä, mikä johtuu jakeluvelvoitteen alentamisesta vuosina 2022–2024.
Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, kuinka suuri osuus liikennepolttoaineista polttoainejakelijoiden on korvattava uusiutuvilla biopolttoaineilla. Vuonna 2024 jakeluvelvoite oli 13,5 prosenttia, kun se nykyisin on 19,5 prosenttia.
”Valtakunnan politiikalla vaikutetaan tieliikenteen päästöihin. Myös liikenteen sähköistymistä pitäisi kiihdyttää, jotta ajoneuvoliikenteen päästöjä saataisiin alaspäin”, Rantsi huomauttaa.
”Maatalouden päästömäärä on riippuvainen eläinmäärästä, joka meidän laskennassamme liikuttelee päästöjen määrää. Maatalouden päästöt pysyvät kuitenkin aika lailla samanlaisina vuosien välillä.”
Erot maakuntien kasvihuonekaasupäästöissä ovat suuria. Esimerkiksi elinkeinorakenteet ja maantieteelliset ominaisuudet, kuten etäisyydet, vaikuttavat maakuntien välisiin eroihin päästöissä.
Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohti tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla.
Syke on laskenut päästöt menetelmällä, joka ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat edelleen vuonna 2025.
Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö väheni, mikä selittää energiasektorin päästöjen laskua.
Syken Rantsi kertoo, että Tilastokeskuksen ennakkotiedon perusteella myös liikenteen päästömäärä on vähenemässä vuoden 2025 laskennassa, sillä jakeluvelvoitteen nosto kasvattaa bio-osuuden määrää liikennepolttoaineissa.Artikkelin aiheet
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