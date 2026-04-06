Olkiluoto 2 poistuu sähköntuotannosta kymmeneksi päiväksiTVO:n mukaan Olkiluodossa tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.
Olkiluodon ydinvoimalan kakkosyksikön vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on ilmoitettu 10 vuorokautta.
Teollisuuden voiman (TVO) mukaan kakkosyksikkö irrotetaan sähköntuotannosta polttoaineenvaihtoseisokkia varten. Laitosyksikön tehonlasku huoltoa varten alkoi jo eilen, kun yksikön teho laskettiin noin puoleen.
Sunnuntaina 19. huhtikuuta alkaa myös Olkiluoto 1:n huolto, joka kestää kesäkuun puoliväliin. Olkiluoto 3:n huolto tehdään syys-lokakuussa laitosyksikön 18 kuukauden käyttöjakson jälkeen.
Vuosihuoltoihin osallistuu TVO:n työntekijöiden lisäksi noin 1 400 alihankkijoiden työntekijää.
