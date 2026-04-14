Apteekkileikkausten seuraukset näkyvät: Jo 14 apteekkia suljettu tai sulkeutumassa Lisää apteekkien sulkemisia on todennäköisesti edessä.

Apteekkariliiton mukaan apteekkien sulkemiset ajavat erityisen vaikeaan asemaan paljon lääkkeitä käyttävät ikäihmiset, joille asiointimatkat pitenevät ja matkakustannukset kasvavat. Kuva: Timo Heikkala

Tuure Kiviranta

Apteekkialaan kohdistuneiden leikkausten ja lakimuutosten vaikutukset alkavat näkyä asiakkaiden arjessa, kertoo Apteekkariliitto.

Liiton tiedossa on jo 14 apteekkia, jotka on suljettu tai päätetty sulkea.

Apteekin sulkeutuminen tarkoittaa asiakkaille pidempiä asiointimatkoja ja heikompaa lääkeneuvonnan saavutettavuutta.

Erityisen vaikeaan asemaan joutuvat paljon lääkkeitä käyttävät ikäihmiset, joille asiointimatkat pitenevät ja matkakustannukset kasvavat, Apteekkariliiton julkaisemassa tiedotteessa sanotaan.

Liiton mukaan sulkemisten taustalla ovat hallituksen apteekkitalouteen kohdistamat leikkaukset, jotka ovat heikentäneet apteekkien kannattavuutta vuodenvaihteesta lukien.

”Apteekkialalla on vahva tahto palvella asiakkaat hyvin ja turvallisesti myös tulevaisuudessa, mutta valitettavasti osalle apteekeista se on leikkausten jälkeen jo mahdotonta”, sanoo Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma.

Suljettavia apteekkeja on eri puolilla Suomea, niin kaupungeissa kuin pienillä paikkakunnilla. Muutokset kohdistuvat erityisen raskaasti pieniin sivuapteekkeihin, joita ylläpidetään monilla paikkakunnilla ennen kaikkea palvelusyistä.

Apteekkien talous on ollut paineessa jo pitkään. Apteekkeihin viime vuosina kohdistuneet leikkaukset, kustannusten kasvu ja yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden hintojen pitkään jatkunut lasku ovat heikentäneet apteekkien taloudellista tilannetta koko 2000-luvun ajan, tiedotteessa kerrotaan.

Tämän vuoden alussa toteutetut leikkaukset pahensivat tilannetta entisestään.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean arvion mukaan vuoden alussa tehtyjen apteekkileikkausten ja muiden lakimuutosten jälkeen kaikkiaan 117 apteekkia muuttuu Suomessa kannattamattomaksi.

Eduskunta edellytti joulukuussa apteekkitalousuudistuksen hyväksyessään, että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia apteekkien kannattavuuteen, lääkkeiden saatavuuteen myös harvaan asutuilla alueilla, huoltovarmuuteen ja lääkitysturvallisuuteen.

Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy tarvittaessa toimiin maanlaajuisen apteekkiverkoston turvaamiseksi.

Apteekkariliiton mukaan pelkkä vaikutusten seuranta ei riitä, vaan tarvitaan myös valmiutta korjaaviin toimiin.

”Jos kehityssuuntaa ei saada muutettua, edessä on lisää apteekkien sulkemisia. Se ei ole kenenkään etu – ei kansalaisten, terveydenhuollon eikä yhteiskunnan”, Holma toteaa.